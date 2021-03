Bandidos são presos pela PM no Guaçu após roubo em comércio de Itapira

No início da manhã desta quinta (11), bandidos invadiram um comércio de sucatas no Jardim Ivete na cidade de Itapira, renderam o proprietário e funcionaram e levaram, segundo informações cerca de R$ 8 mil.

Equipes da Polícia Militar de Itapira e Mogi Guaçu agiram rapidamente após serem avisados e conseguiram prender cinco pessoas acusadas de participação no assalto, foi feito um grande cerco na região.

Os indivíduos foram detidos nas proximidades do Trevo da Roseira em Mogi Guaçu, na vicinal que liga as duas cidades.

Eles tentavam fugir, mas foram interceptados pelas viaturas. Segundo as primeiras informações, os ladrões agiram em dois carros, um GM/Astra e uma pickup Fiat/Toro.

Os ladrões fugiram com dinheiro do estabelecimento. Na fuga, eles ainda teriam tido o apoio de um homem em uma moto, a quem teriam repassado o dinheiro e as armas usadas no crime. (Apoio nas informações: Itapira News)

Atualização 12:30:

Nos dois veículos abordados, havia 5 detidos, sendo um menor de idade. Todos foram reconhecidos pelo roubo e autuados. Uma vítima de outro roubo compareceu na delegacia e reconheceu um dos indivíduos como sendo autor, onde inclusive houve vítima ferida com disparo de arma de fogo.

Participaram da ocorrência os PMs Aquino, Celegati, Lima e Correia, eles abordaram os dois veículos. Apoiaram ainda os PMs: Robson, Pozzer, Alan, Santiago, Vansan, Sá, Kaetsu, Mangolin, Pozzer, Cacuri e Galvão.