Bandidos são presos pela PM e dois veículos roubados são recuperados

Equipes da Força Tática da Polícia Militar, com o apoio de outras unidades da corporação, conseguiram prender em flagrante dois adolescentes, sendo um maior de idade, que haviam acabado de roubar uma casa no Jardim Brasília, Zona Leste da cidade, na tarde de quarta-feira (7).



Eduardo Wellington de Assis, o Dudu 18, foi detido em meio a um canavial, enquanto tentava escapar dos PMs. Um menor também foi detido no mesmo local. Todos são moradores da Zona Leste. Horas antes, por volta das 16h00, a dupla havia rendido uma mulher que chegava de carro à casa dela.



De posse de um simulacro de uma pistola 9 mm, Dudu ameaçou a mulher, exigindo que ela entregasse dinheiro, jóias e outros objetos de valor. Os bandidos acabaram levando um celular iPhone, um Samsung, além de uma SUV Land Rover, com placas de São Francisco do Sul (SC) e uma Ford Ecosport.



Placas de Mogi Mirim. A PM foi comunicada do roubo pelas próprias vítimas e retransmitiu as informações às patrulhas de Força Tática e demais unidades. Não demorou muito e chegou a informação de que os veículos haviam sido vistos na rodovia “Élzio Mariotoni” (Estrada Velha de Itapira), também na Zona Leste.



Os criminosos teriam, posteriormente, deixado a estrada e ingressado em uma vicinal rural de terra, próximo à região da Jacuba onde acabaram abandonando a Land Rover e a Ecosport em meio a um canavial. Imediatamente, os policiais militares montaram um cerco no canavial e conseguiram deter Dudu e o menor, que tentavam escapar em meio à plantação.

O menor ainda estava de posse do celular Samsung e as chaves da Ecosport. Ao serem presos pelos PMs, ambos acabaram confessando o crime e onde haviam dispensado o simulacro da arma usado no roubo. Um terceiro menor, que é suspeito de dar cobertura à dupla, foi apreendido no bairro Linda Chaib, onde também mora outro adolescente.

IDENTIFICAÇÃO

Já o maior, que liderava o grupo, reside no Parque das Laranjeiras. Todos foram apresentados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu, onde funciona o plantão regional. Dudu foi autuado em flagrante por roubo, sendo transferido posteriormente à UDTE (Unidade de Detenção, Triagem e Encaminhamento) de Itapira, onde ficará à disposição da Justiça.



Os menores também permaneceram apreendidos e deverão ser transferidos para Fundação Casa. Isso porque já havia mandados de apreensão para os dois menores por envolvimento em outros casos de roubos acontecidos na região.

Contra os três paira a suspeita de vários roubos a residências ocorridos em Mogi Mirim nas últimas semanas. O SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Mogi Mirim mantém imagens dos três na Delegacia para que as vítimas possam tentar identificá-los.

Participaram dessa ação as equipes de Força Tática com os sargentos Amarildo, Montoni, cabos Edson, Bruno, Goulart e Santiago, além dos soldados Caires e Dias. Eles tiveram cobertura de quatro PMs da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), com o cabo Moreira e os soldados Corbon, Lúcio e Maganha.

Os PMs sargento Oscar, cabos Luís, Anderson, Ziemels, Becaleti, Evangelista, Torriane, soldado Alessandro, sob o comando do tenente Coradi, também participaram do cerco aos marginais.