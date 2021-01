Bandidos são presos pela GCM de Mogi Mirim com carro roubado no Guaçu

A ROMU (GCM) recuperou um carro na Zona Leste da cidade de Mogi Mirim, que havia sido roubado na manhã desta quinta-feira (7) em Mogi Guaçu. Segundo a equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) composta pelos guardas civis Geovane , Helena e Correa, ao passarem pelo bairro Mogi Mirim II, eles foram abordados por um homem denunciando o abandono de um veículo.

Tratava-se de um Citroën Air Cross que havia sido tomado de assalto no Parque os Eucaliptos, Zona Leste de Mogi Guaçu, na manhã de hoje, por três homens armados. O carro estava parado à rua Yanomami e de acordo com a testemunha, teria sido abandonado por três pessoas.

Quando a ROMU chegou ao local indicado, deparou-se com os três suspeitos próximos ao veículo. Ao verem a chegada dos guardas civis municipais, os bandidos tentaram fugir, embrenhando-se em um matagal que faz a ligação entre o Mogi Mirim II e o bairro do Linda Chaib.

Os GCMs, imediatamente, pediram o reforço do GOC (Grupo de Operações com Cães) e continuaram a perseguição aos criminosos. Com a descrição dos três fugitivos, o dono do Citroën confirmou que se tratava dos mesmos marginais que haviam tomado seu carro de assalto.

Os GCMs descobriram que dois dos três bandidos eram maiores de 21 anos e um era menor, com apenas 17 anos. De posse dessas informações e com a confirmação da vítima, a Romu chegou até Igor Liberato Soares Mariano, 21, morador do Linda Chaib. Ele ainda tentou escapar, mas acabou detido antes de deixar sua casa.

Já na casa do menor, também no mesmo bairro, foram encontrados monitores de computadores, videogames, uma TV e até um pé de maconha plantado em vaso. Embora o menor não tenha sido encontrado de imediato, ele foi apreendido mais tarde pela GCM e levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária).

O terceiro bandido envolvido no roubo ainda não foi localizado. Igor acabou autuado em flagrante por roubo e permanece preso. O menor também está à disposição da Justiça.

Fonte: Portal da Cidade Mogi Mirim