Bandidos são flagrados tentando furtar motocicletas, acabaram presos pela PM

No início da noite desta quinta (17), os PMs Tiago e Helton foram acionados para comparecer ao estacionamento do shopping Boulevard, Centro, onde dois indivíduos teriam tentado furtar uma motocicleta Honda XRE na cor vermelha e estariam sendo cercados por seguranças do referido estabelecimento.

Com apoio de demais viaturas, os ladrões foram abordados e detidos. Imagens das câmeras de segurança foram apresentadas aos PMs e a motocicleta que estava sendo furtada ainda estava com a chave ‘mixa’ na ignição. Imagens do Boulevard Bandeirantes também foram levantadas onde os dois marginais também haviam tentado furtar uma motocicleta por aquele estacionamento.

A motocicleta que estava em poder dos meliantes estava com emplacamento adulterado por fita isolante.

Ambos os criminosos foram apresentados na Central de Polícia Judiciária e autuados em flagrante, ficando presos à disposição da Justiça.