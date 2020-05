Bandidos são flagrados em assalto pela Tática e acabam mortos após trocas de tiros

Uma tentativa de roubo a residência no Jardim Recanto Itamaracá, zona Sul de Mogi Guaçu, terminou com dois assaltantes mortos após o confronto com a PM. O crime ocorreu na noite desta quarta-feira (27).

Dois assaltantes se deram mal. A polícia suspeita que outros dois homens estejam envolvidos no crime. Segundo informações, os bandidos invadiram uma casa na Rua Sebastião Franco de Almeida, Jardim Itamaracá para praticar um assalto, mas foram notados por um vizinho que conseguiu avisar a polícia.

Os bandidos tentaram fugir rapidamente da casa com a caminhonete da vítima que estava na garagem. Como estavam sem o controle para acionar o portão eletrônico, eles tentaram forçar o portão com a picape. Foi quando a Força Tática da PM chegou ao local. Os assaltantes atiraram e os PM revidaram.

Um dos suspeitos foi morto no local. O outro foi atendido por homens do Corpo de Bombeiros e uma equipe médica do SAMU, foi encaminhado em estado grave mas morreu. Policiais cercaram o local e preservam a cena do crime. O Instituto de Criminalística foi chamado para realizar a perícia.

Um dos bandidos foi identificado como sendo Leonardo Couto, 20 anos, ele morreu no local e o outro bandido socorrido que morreu em atendimento é Ryan Costa de 18 anos.