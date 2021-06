Bandidos são detidos tentando vender produtos furtados de salões de beleza

Na manhã desta sexta-feira (4) a Polícia Militar prendeu um homem e deteve um adolescente por receptação de produtos furtados em duas barbearias, em Mogi Guaçu, nas duas noites anteriores (madrugadas de quinta e sexta-feira)

Uma das vítimas acionou a PM porque identificou que as suas máquinas de cortar cabelo, que haviam sido furtadas, estavam sendo vendidas pela rede social. O proprietário demonstrou interesse pela compra e marcou com o vendedor. Os PMs Sargento Toniette, Cabo Walter e Eduardo foram ao local, uma residência no Jardim Centenário. A vítima confirmou que os objetos eram seus.

No momento da possível negociação, o irmão do vendedor, um adolescente, apareceu e alegou ter adquirido as máquinas e outros objetos pelo valor de R$ 30,00.

Ele foi levado ao plantão policial quando no local havia um outro proprietário de barbearia que aguardava para registrar boletim de ocorrência, pois seu estabelecimento também tinha sido alvo de furto, durante a madrugada.

A PM informou que havia recuperado vários objetos e a segunda vítima também identificou que se tratavam de seus materiais de trabalho, secador de cabelo, escovas, máquinas de cortar cabelo e outros.

Questionado novamente, o adolescente confessou ser o autor do furto, juntamente com irmão e um outro rapaz, que estaria em uma “biqueira” no Jardim Santa Terezinha.

Os dados foram apresentados à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o delegado de plantão determinou a prisão do homem pelo crime de receptação e o a elaboração de B.O. por Ato Infracional de Receptação e Receptação do adolescente, liberando-o à mãe.