Bandidos são detidos por GCMs no momento em que iriam assaltar, o trio já havia feito uma vítima

A Guarda Civil Municipal deteve, na madrugada dessa quarta feira (03), um trio que havia praticado roubo a um transeunte e se preparava para praticar novo crime a um posto de combustíveis da zona sul.

Após roubarem R$ 100 de um homem no Parque Guainco por volta das 03h00, os GCMs Ronnie, Márcia e Camila foram acionados e após conversarem com a vítima tomaram ciência das características dos indivíduos e do carro usado por eles e começaram o patrulhamento pela zona sul, até que os encontraram em um posto de combustível na avenida Mogi Mirim.

A abordagem aconteceu no momento exato em que os criminosos chegavam ao posto de combustíveis e disseram que iriam assaltar o local,

Os GCMs localizaram no Fiat Pálio usado pelos criminosos um simulacro de arma de fogo e parte do dinheiro roubado minutos antes. A vítima do roubo pelo Parque Guainco reconheceu os três meliantes como autores do crime contra ela.

Na Central de Polícia Judiciária, um dos bandidos assumiu sozinho a ação e permaneceu preso por Roubo, os outros dois foram liberados.