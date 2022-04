Bandidos invadem propriedade rural, fazem família de refém, mas são presos pela GCM

Dois assaltantes e um suspeito de envolvimento com a dupla foram presos pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Estiva Gerbi na madrugada desta quarta-feira, na rodovia SP-340 após terem roubado uma propriedade rural no Município. De acordo com a GCM, os três indivíduos teriam invadido um sítio e, armados, fizeram uma família de refém.

Sob constante ameaça do bando, todos foram trancados em um cômodo da casa e obrigados a entregar os aparelhos celulares. Com as vítimas imobilizadas, os bandidos começaram a selecionar os objetos que iriam roubar, como um forno de micro-ondas, um notebook e um televisor.

Também levaram um aspirador, um liquidificador, uma caixa de ferramentas, um capacete, uma furadeira, dentre outros produtos. Eles colocaram tudo dentro de um Fiat Uno da família e fugiram. Uma Honda Titan 150 vermelha também foi levada por um dos marginais.

Quando os reféns tiveram a certeza de que os bandidos haviam deixado o local, acionaram a GCM. Prontamente, guardas municipais foram até o local e, em seguida, começaram um patrulhamento pelas imediações. Quando passavam pela SP-340, os GCMs desconfiaram de um Renault Sandero e pediram para que o carro parasse.

GRAMPO

O carro acelerou e fugiu em direção à cidade de Aguaí. Os guardas civis de Estiva pediram ajuda aos colegas de Aguaí e um cerco foi montado. Na altura do Frango Assado, às margens da rodovia, o veículo, que era utilizado como Uber, foi interceptado e os três homens rendidos pelos GCMs.

Com a foto deles enviada às vítimas, os três foram reconhecidos como sendo os bandidos que haviam invadido o sítio. Com a confirmação, o trio passou a ser interrogado pelos GCMs. Após muitas contradições, um deles acabou admitindo a participação no roubo e disse que as mercadorias já haviam sido levadas para Aguaí.

Elas estariam escondidas em uma casa do Jardim Aeroporto. Com o apoio da GCM de vizinha cidade, os guardas civis guaçuanos foram até o local e encontram tudo o que havia sido levado do sítio. Os três suspeitos foram trazidos para a Delegacia de Estiva, onde a ocorrência ainda está em andamento.

Fonte: Portal da Cidade Mogi Guaçu