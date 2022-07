Bandidos fazem arrastão em bar no Jardim Ypê I

Imagens de câmera de segurança, mostram o momento que um bar localizado na rua Osvaldo Ramos, no Jardim Ypê 1, é invadida por pelo menos quatro ladrões encapuzados e armados.

Eles renderam os clientes, enquanto pegam os objetos pessoais e dinheiro do estabelecimento. Os ladrões levaram dois veículos, um VW/Gol e uma motocicleta Honda/XRE.

A PM e a GCM foram acionadas e pouco tempo depois do crime, houve a recuperação dos dois veículos roubados no bar e um Pegeout, que foi roubado em outro ponto da cidade, provavelmente durante a fuga dos bandidos.

A GCM recebeu a informação de que no posto da Renovias perto do Distrito Industrial tinha uma das vítimas do crime.

A vítima disse que foi roubada na estrada vicinal Governador Almino Afonso, que liga a Martinho Prado Junior. Em uma área próximo ao presídio feminino, os três veículos estavam abandonados e recuperados pela GCM.

Nenhum dos criminosos foram presos, a ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária e a Polícia Civil vai investigar o caso.