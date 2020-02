Bandidos capotam em Artur Nogueira carro roubado em Mogi Guaçu

Os Policiais Municipais que estavam em patrulhamento de rotina pela cidade, foram informados de que um carro roubado, um Fiat/Siena, havia entrado na cidade pela Rodovia dos Agricultores. Com as informações, os policiais efetuaram uma busca e encontraram o carro pela XV de Novembro. Após efetuarem os sinais sonoros para a parada do veículo, o condutor se evadiu em alta velocidade, os criminosos jogaram algo pela janela e acessaram a SP 332 sentido Engenheiro Coelho.

As viaturas continuaram o acompanhamento e em determinado momento o veículo ocupado pelos acusados, perdeu o controle e capotou. Os policiais então detiveram os três rapazes e eles foram levados até o hospital Bom Samaritano para atendimento médico.

Os agentes também localizaram o objeto que eles haviam dispensado durante fuga, se tratava de um simulacro de arma de fogo. Após todos os procedimentos legais, todos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Artur Nogueira e ficaram à disposição da justiça. (Com informações: www.nogueirense.com.br)