Bandidos capotam carro furtado tentando fugir da PM

Os PMs Sargento Kleberson, Cabo Arbeli e Soldado Campos da Equipe de Força Tática em retorno a cidade de Mogi Guaçu após término de flagrante de tráfico de drogas pela cidade de Mogi Mirim, durante abastecimento pelo posto RVM por volta das 01h30 deste sábado (20), momento em que foi informado pele rede COPOM que o veículo GM Corsa prata, placas DDJ 5205 produto de furto há poucos instantes pela cidade de Mogi Mirim teria passado pela barreira eletrônica da estrada da Cachoeira sentido Mogi Guaçu.

Mesmo extrapolada as horas do turno de serviço, de pronto a equipe se deslocou a referida estrada onde próximo ao restaurante do Amadeu visualizou o veículo no contra fluxo de direção ocupado por dois indivíduos e ao tentar realizar a abordagem o condutor do veículo empreendeu fuga em alta velocidade sendo acompanhado pela equipe com apoio de outras viaturas.

Após ser acompanhado por várias ruas da zona sul da cidade de Mogi Guaçu, o condutor ao adentrar no Parque dos Eucaliptos, mais precisamente pela rua José Francisco Frando de Paula, rua essa que margeia a linha férrea ao perceber que estava cercado, o condutor do veículo arremessou o veículo contra uma ribanceira que dá acesso a linha férrea vindo a capotar o veículo em meio ao matagal.

Os meliantes conseguiram fugir meio a mata não sendo possível a detenção dos mesmos.