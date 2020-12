Bandido tenta fugir com carro roubado mas cai em córrego

Um bandido que roubou um carro Hyundai HB20 branco em Espírito Santo do Pinhal/SP, caiu com o veículo no Córrego Canta Galo, na Avenida Trabalhadores, próximo a rotatória no Supermercado Rofato (Vila São Pedro).

Os agentes de segurança de Mogi Guaçu já tinham a informação do roubo, quando por volta das 16h30 o carro foi avistado pelos PMs Cabo Orozimbo e Domingos adentrando a cidade pela vicinal “Antônio Ortis de Camargo” (Região do Bairro Rural Roseira) e depois, acessou a rua Paula Bueno sentido Centro da cidade.

Viaturas da PM e GCM começaram a acompanhar o veículo pelo Jardim Bela Vista até que o mesmo acessou a Avenida Trabalhadores onde acabou perdendo o controle e caindo no córrego após bater na traseira de outro carro.

O ladrão acabou preso e dentro do carro foi encontrado uma réplica de pistola, a qual ele usou no assalto, ele alegou que havia roubado o veículo e entregaria por R$ 600 a outro homem que não soube identificar. O mesmo foi encaminhado para a Central de Polícia onde foi autuado pelo crime, a equipe de ROCAM que apoiou na ocorrência também elaborou o boletim de ocorrência. junto com o Cabo Orozimbo e Domingos.