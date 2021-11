Bandido sem capacete e com motocicleta furtada é detido após tentativa de fuga

Uma equipe do GAM (Grupo de Apoio com Motocicletas) da Guarda Civil Municipal, em patrulhamento pelo centro da cidade na noite de quarta-feira (17), recuperou uma motocicleta que havia sido furtada em Mogi Mirim no início do mês.

Os GCMs Rabelo e Neto passavam pela Avenida Nove de Abril quando observaram um motociclista em alta velocidade, em sentido oposto e sem capacete.

Imediatamente, os GCMs passaram a acompanhar o meliante que pilotava uma Honda NRX Bros 160, vermelha e após alguns minutos de perseguição, conseguiram realizar a abordagem. Foi constatado que a moto havia sido furtada no último dia 13, em Mogi Mirim.

Diante do flagrante de crime, os GCMs deram voz de prisão ao infrator de 30 anos, que foi conduzido para a Central de Polícia Judiciária pela equipe do supervisor Santana, além dos GCMs Davi, Xavier e Marques. A motocicleta foi devolvida para a vítima do furto.

O criminoso foi ouvido pelas autoridades policiais, liberado em seguida, mas vai responder pelo crime de Receptação