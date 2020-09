Bandido que assaltou casa de idosos em Conchal é preso pela GCM do Guaçu

A Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu deteve um assaltante de uma residência e com ele recuperou carro e objetos. A ação foi realizada na noite de sexta-feira, 26, pela equipe da Romu (Rondas Ostensivas Municipais), composta pelos GCMs Daniel, Codogno e Souza.

Em patrulhamento pela vicinal Mogi Guaçu-Martinho Prado, após ter informações de que na cidade de Conchal havia ocorrido um roubo a residência, onde vítimas foram pessoas idosas, os guardas avistaram um Ford KA de Conchal, placas FMJ-6360.

O veículo estava em frente ao portão de uma propriedade rural. Abordado, o suspeito, que por diversas vezes tentou enganar a equipe da GCM com várias versões sobre o motivo dele estar naquele local, acabou sendo detido.

Foram feitas buscas no interior do automóvel, que estava com uma televisão, ventilador e documentos de identificação que não era dele. Após consulta sobre a procedência de tais documentos, foi comprovado que se tratava de produto de roubo na cidade de conchal.

Com apoio de outra viatura foi localizada vítima e ela reconheceu o suspeito como o autor do roubo a sua residência. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso.

Atuaram na operação a Patrulha Ambiental, com Valdeci, André e Calisto, a viatura 4 com Xavier e Marques, e a viatura 7 com Edson e Silva.