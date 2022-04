Bandido invade casa para furtar bicicleta e acaba preso em flagrante pela PM

Na madrugada desta terça-feira (5), uma viatura da PM prendeu um ladrão que estava agindo no Jardim Zaniboni I. Segundo os PMs Cabo Alan e Soldado Svidzinski, eram por volta da 01h30 quando eles foram chamados pelo COPOM (190) para averiguar uma suposta invasão em uma casa do bairro.

A vítima, uma mulher de 61 anos disse aos PMs que um jovem, de cor parda e com muitas tatuagens, havia sido flagrado na garagem da residência, ao lado do carro. Ele fugiu ao perceber que havia sido visto pelos moradores do local. Os PMs foram até o local, mas não encontraram o suspeito.

Porém, quando se preparavam para deixar o bairro, uma jovem de 18 anos abordou a viatura da PM para contar que um rapaz havia tentado furtar sua bicicleta, cujo valor de mercado chega a R$ 7 mil e que estava estacionada na garagem da casa dela.

A moça afirmou que o suspeito era pardo, usava bermuda cinza, sem camisa, tinha tatuagens e estava usando chinelos. Quando foi flagrado pela adolescente, ele pulou o mudo da casa e fugiu pelos telhados das residências vizinhas.

Rapidamente a viatura começou a fazer uma ronda pelo Zaniboni I e não demorou para encontrar um vagabundo com as mesmas características fornecidas pelas vítimas. Ele foi preso e reconhecido pela mulher e pela jovem.

Diante dos fatos, os PMs o levaram para a Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.