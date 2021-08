Bandido foragido da Justiça é preso pela PM acusado de agressão e estupro contra a ex companheira

Os PMs Sargento Charles, Soldados Alan e F. Pozzer em serviço neste domingo (22) foram acionados na Rua Benedito Otávio de Melo, no Jardim Eldorado, por lá, uma mulher estaria sendo vítima de agressão praticada pelo ex companheiro.

Assim que os PMs chegaram ao local, entraram em contato com a vítima, ela informou que o ex teria tomado sentido a Avenida Jose Rodrigues Neto (Avenida das Torres).

Juntamente com o apoio das demais equipes o indivíduo foi localizado e ao ser indagado se apresentou com nome falso, realizado busca pessoal e após entrevista confirmou sua verdadeira identidade, confessando que possuía diversas passagens criminais pelo estado do Paraná e se encontrava foragido da Justiça pelo referido estado por crime de roubo.

A mulher vítima das agressões e de um estupro foi encaminhada para a Central de Polícia Judiciária junto com o meliante, onde confirmou os fatos na frente do Delegado de Plantão, Além de ser foragido da Justiça no Paraná por roubo, o criminosos vai responder por Violência Doméstica baseada na Lei Maria e Penha e Estupro.

Apoiaram na ocorrência os PMs:



CB PM SA

SD PM KAETSU

CB PM MANGOLIN

SD PM POZZER