Bandido é preso pela ROCAM após roubar carro no Canaã II

No final da tarde do último sábado (11), um bandido abordou uma mulher quando a mesma estava em um Hyundai HB 20 em frente a casa de sua sogra pela Avenida das Torres, no Jardim Canaã II. Fazendo menção de estar armado, o bandido exigiu que a vítima conduzisse o veículo até o Jardim Santa Terezinha II, quando ele a deixou e fugiu com o veículo.

A Polícia Militar foi avisada do crime e a informação chegou até os PMs de ROCAM (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) Cabo Armond e Françoso que se depararam com o veículo na Rua Paula Bueno, Jardim Hedy.

Os PMs deram ordem de parada, mas o bandido se evadiu. Houve acompanhamento pela Rua Paula Bueno, Avenida dos Trabalhadores, Avenida Padre Jaime, Avenida Nico Lanzi. O bandido acessou a Rodovia SP 340 e ao tentar acessar a Avenida Tancredo Neves, perdeu o controle do veículo, invadiu o canteiro central, o pneu do carro estourou e ele acabou sendo detido.

Ao fazer a revista pessoal, os PMs descobriram que o meliante usava um pedaço de pau por debaixo da camisa, o qual usou para fazer menção de estar armado durante o assalto.

Encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, o Delegado de Plantão determinou a prisão de flagrante do acusado por roubo/retenção de vítima, o qual ficou encarcerado á disposição da Justiça.