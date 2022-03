Bandido de 13 anos é detido pela GCM após roubo de motocicleta

Dois bandidos armados com revólver roubaram uma motocicleta Honda/Biz no Parque Cidade Nova, um dos marginais é um adolescente de 13 anos, ele foi apreendido pelas equipes da GCMs horas depois do crime no bairro Monte Líbano, o fato ocorreu no final da noite desta terça (29).

Os GCMs foram informados via CECOM sobre um roubo que havia ocorrido nas proximidades do “Furno” e que os indivíduos seguiram com o veículo no sentido Avenida Bandeirantes.

Horas depois do crime, os GCMs faziam patrulhamento pela região dos Ypês e, novamente, foram informados que a moto tinha sido abandonada por dois homens em uma área de mata no bairro Monte Líbano.

No local informado os GCMs encontraram um adolescente que, assim que viu a viatura, começou a andar rápido, tentando fugir. Ele foi abordado e nada de ilícito foi encontrado, porém, demonstrava bastante nervosismo e questionado, confessou que participou do roubo da moto Biz e indicou onde escondeu.

A moto foi localizada, além da carteira e documentos pessoais da vítima e também o celular, que estava debaixo do banco da moto. A vítima compareceu e reconheceu o bandido como sendo autor do crime contra ela. O outro marginal não foi identificado/localizado.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária onde o delegado de plantão tomou ciência dos fatos e determinou a apreensão do adolescente marginal.

A ocorrência foi registrada pelos GCMs Rabelo e Neto com apoio do supervisor Santana e dos GCMs David, Cristiano, Lucia e Codogno.