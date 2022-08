Banda Queen Experience, famosa pelo tributo à banda original, chega em Mogi Guaçu com espetáculo surpreendente

O espetáculo “Queen Experience In Concert” estará em cartaz no próximo mês, 11 de setembro, domingo, às 19h, no Teatro Tupec, onde os ingressos já estão à venda, assim como no site www.ingressodigital.com. A produção é da Teatro GT.

O Teatro Tupec, em Mogi Guaçu, recebe no próximo mês, 11 de setembro, às 19h, o show “Queen Experience In Concert”. A banda Queen Experience é integrante do projeto “Queen Experience In Concert”. Idealizado em 2018 pela BRZ Produções, o espetáculo soma a marca impressionante de mais de 150 apresentações em um ano, tendo passado por todas as capitais do Brasil, além do Chile.

O espetáculo traz aos palcos os maiores e melhores sucessos da banda original Queen, tais como: “Don’t Stop me Now”, “Killer Queen”, “Under Pressure”, dentre outros. O Queen Experience tem o objetivo de homenagear e relembrar a mente brilhante de Freddie Mercury juntamente com John Deacon, Brian May e Roger Taylor.

Além da experiente banda e do vocalista, que impressionam a plateia com sua performance e extensão vocal, o espetáculo conta com a produção geral de Mayra Mello, produção executiva de Daniela Schiarreta e direção de grandes mestres da cena artística da atualidade. Direção musical do maestro Eduardo Pereira, preparação corporal de Ewerton Novaes e direção geral do renomado diretor Bruno Rizzo.

A turnê já percorreu mais de 100 cidades brasileiras, como São Paulo, Porto Alegre, Santa Catarina, Curitiba, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, João Pessoa, Foz do Iguaçu, Maceió, Joinville, Natal, Fortaleza, Manaus, Boa Vista, Campinas, Santos, entre outras. Tendo sua experiência internacional com turnê no Chile, Argentina e Uruguai.

“Queen Experience in Concert” já é considerado um dos maiores tributos Queen das Américas e já foi assistido neste curto período por mais de 250 mil pessoas.





Sobre a Teatro GT

A Teatro GT comemora 16 anos de história em 2022 e já pode ser considerada uma das maiores produtoras de entretenimento cultural do país. Fundada na cidade de Indaiatuba pelos empreendedores Graça Mota e Thonny Piassa, a produtora ganhou aos poucos os palcos da região de Campinas. Logo, começou a realizar também turnês bem-sucedidas por todo o Brasil. Com a chegada de Douglas Nascimento para a sociedade, em 2013, a produtora se transforma na Teatro dos Grandes Talentos (Teatro GT) e alcança voos ainda mais altos. A partir de então, passa a produzir também grandes espetáculos musicais, antes vistos somente em São Paulo (SP).

Mais de 500 mil espectadores, mais de 50 cidades do interior de São Paulo e outras 40 cidades pelo país tiveram uma produção assinada pela Teatro GT. Atualmente, representa mais de 100 diferentes espetáculos e mantém parceria com as principais produtoras executivas do Brasil. Comprometida em produzir uma agenda diversificada para todos os públicos e gostos, soma mais de 150 diferentes atrações por ano. Tudo isso e muito mais pode ser conferido no site www.teatrogt.com.br



Serviço

“Queen Experience In Concert”

Gênero: Show

Data: 11 de setembro, domingo

Horário: às 19h

Local: Teatro Tupec – Av. Dos Trabalhadores, 2651 – Mogi Guaçu/SP

Ingressos: R$ 75,00 (meia-entrada) e R$ 150,00 (inteira)

Vendas: nas bilheterias do teatro e no site www.ingressodigital.com

Informações: www.teatrogt.com.br

Classificação etária: Livre