Banda 3 = 6: EP de estreia “Obsolete Future” é lançado

Depois da prévia com o single “Supérfluos Necessários”, finalmente é lançado o primeiro EP do grupo instrumental 3 = 6 (Três igual a seis). Intitulado “Obsolete Future”, o trabalho conta com seis composições próprias, onde o trio formado por José Mantovani (ex-Desecrated Sphere, Collapse NR, All Angels Massacre, Ayin), o guitarrista Daniel Ballone (ex-Illuminari) e o baterista convidado Wagner Oliveira (Quarteto Qdeu Jazz, Quinteto Alma Brasileira) aposta numa sonoridade diferenciada que atinge todos os públicos.

Confira o EP no link:

A sonoridade do 3 = 6 traz Jazz Fusion, Jazzhop, Jazz-Rock e Jazz-Funk, com fortes elementos de Lounge, Chill-out e Chiptune, neste último caso uma sonoridade comum em efeitos e trilhas sonoras de arcades, computadores e videogames. O nome do grupo está relacionado à carros antigos. O EP contou com mixagem de Lucas Chagas e masterização de Gabriel Vieira. Já a capa ficou por conta de Lucas Domingos.

Com um leque aberto dentro da música, o 3 = 6 pretende também contar com colaborações, dando espaço para outros músicos como convidados, soando abrangente na produção, execução e divulgação de sua obra. É com este objetivo, que o trio busca marcar seu território na música em seu surgimento. E já é uma realidade.

Confira “Obsolete Future” em outras plataformas digitais:

https://linktr.ee/3equals6

Siga o 3 = 6 nas redes sociais:

https://www.facebook.com/threeequalssix

https://www.instagram.com/3equals6/

E-mail:

3equal6@gmail.com

PorVHPress