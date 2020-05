Banco do Povo Paulista disponibiliza linha de crédito especial online para MEIs, ME, LTDA, EIRELI e EPP

O Governo do Estado, através do Banco do Povo Paulista, disponibilizou uma linha de crédito especial que deverá ser acessada e preenchida diretamente pelo empreendedor, no site www.bancodopovo.sp.gov.br, para a solicitação de crédito online.

O atendimento presencial foi suspenso após o Decreto Municipal nº 24.391/2020, que foi publicado em medida preventiva ao novo coronavírus. Para poder ter acesso à linha de crédito, o interessado deve possuir os seguintes documentos:

CNH ou RG e CPF do avalista e do cônjuge, se houver; no caso de apresentação da CNH as demais informações deverão ser prestadas de forma declaratória do avalista e de seu cônjuge ou documento oficial com foto. Para estrangeiros, apresentar Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) ou Registro Nacional Migratório (RNM);

Inscrição CNPJ – consultar no site da Receita Federal;

CNPJ como contribuinte individual, legalizado junto à Casa da Agricultura da região, para produtor rural;

Certidão Negativa de Débitos (CND) ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa válida e emitida pela Receita Federal do Brasil (RFB);

Certidão de Regularidade no FGTS (CRF) válida, emitida pela Caixa Econômica Federal (CEF) ou Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), para empresas sem funcionário;

Quando houver, inscrição estadual;

Quando houver, inscrição municipal;

Certidão de casamento do cliente e dos sócios. Nos casos de separação ou viuvez, apresentar devidas certidões e, caso declare união estável, apresentar documento que a comprove;

Comprovante recente – menos de 90 dias – de endereço em nome da empresa ou, na ausência, do responsável (água, luz ou telefone);

Cartão de conta bancária ou extrato em nome da empresa ou em nome do sócio que receberá os recursos;

Orçamento do bem a ser financiado que conste o nome do fornecedor ou da razão social, o número do CPF ou CNPJ, endereço e telefone, além da descrição detalhada dos bens, serviços ou mercadorias a serem financiadas e a forma de pagamento à vista. Para capital de giro, em substituição, podem ser aceitas cópias das notas fiscais de compras dos últimos três meses, em substituição ao orçamento;

Plano de Negócio, para empreendimentos no início da atividade.

Poderão realizar os empréstimos microempreendedores (MEI) urbanos e rurais, MEI até R$ 81.000,00/ano e ME, LTDA, EIRELI e EPP até R$ 4.800.000,00/ano, e também Pessoas Físicas sem CNPJ que comprovem atividade no setor informal.

Não pode haver restrições com Serasa, Cadin, Bacen, Receita Federal, CRF e CND no CNPJ da empresa, CPF do avalista e CPF do tomador/sócios.

Toda solicitação de crédito está sujeita a análise do Banco do Povo Paulista e serão feitas de acordo com a lucratividade da empresa, faturamento bruto e custos totais, e comprovação de renda do avalista / tomador e sócios.

Para mais informações e para solicitar crédito junto ao Banco do Povo Paulista acesse www.bancodopovo.sp.gov.br.