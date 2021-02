Banco do Povo de Mogi Guaçu passa a atuar com financiamento por cartão de crédito

O Banco do Povo Paulista (BPP) oferece a partir desta sexta-feira, 12 de fevereiro, opções de financiamento por meio de cartão de crédito ou débito em parceria com a Acesso, empresa que atua com bandeira MasterCard. Com 22 anos de existência, o BPP é um programa de microcrédito produtivo desenvolvido pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Governo do Estado de São Paulo e que opera com apoio da Prefeitura de Mogi Guaçu. A unidade local para atendimento encontra-se junto ao Poupatempo, no Boulevard Shopping.

“As linhas de crédito possuem diferentes valores para pessoa física, pessoa jurídica, cooperativas e associações produtivas. Os valores do financiamento variam entre R$ 200,00 e R$ 21.000,00, com prazo de pagamento em até 36 meses que diversificam conforme a modalidade do investimento”, explica o agente de crédito de Mogi Guaçu, Márcio Pinto Ribeiro.

Com a menor taxa de juros entre as instituições financeiras do país, a partir de 0,35% ao mês, o programa avaliza valores para capital de giro e investimento fixo, como a aquisição de mercadorias em geral, matérias-primas, máquinas, compra e conserto de veículos utilitários, motocicletas, material de construção, ferramentas, equipamentos e até mesmo itens para publicidade e divulgação do empreendimento.

Presente em 487 cidades e com 511 unidades, a ação viabiliza o crescimento social e econômico local e geração de renda. O financiamento é destinado para empreendedores formais ou informais, urbanos e rurais, microempreendedores individuais, produtores rurais, cooperativas e associações de produção formalmente constituídas.

Dentre as exigências para adquirir o empréstimo estão maioridade ou emancipação do solicitante, faturamento bruto de até R$ 360 mil nos últimos 12 meses e não apresentar restrições cadastrais do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), Serasa e Cadin Estadual.

O programa também proporciona linhas especiais destinadas a mutuários da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) que desejam reformar ou ampliar o imóvel, a motofretistas que precisam se adequar à nova regulamentação do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), a taxistas que queiram investir na profissão e a produtores rurais.

Para obter o aporte é preciso verificar se o interessado atende aos requisitos exigidos. A solicitação poderá ser realizada pessoalmente na unidade local ou pelo site www.bancodopovo.sp.gov.br.

É importante saber que:

* Em até 60 dias da data de aprovação do crédito, é preciso apresentar notas fiscais e comprovantes do que foi financiado.

* Não é financiado empréstimo pessoal, material de construção residencial, veículos de passeio, pagamentos de dívidas, produtos de comercialização ilícita e pirateada e itens que firam as leis ambientais.

*Contas vencidas não podem ser financiadas.

* No orçamento do produto a ser financiado são necessárias as informações do fornecedor, tais como, dados do cliente (sua empresa), Razão Social, CNPJ, telefone, endereço do fornecedor, descrição do bem a ser financiado.

Contato

Unidade em Mogi Guaçu

Rua: Princesa Isabel, 102 – Vila Ricci – Junto ao Poupatempo.

Atendimento das 09h às 17h.

Telefone: (19) 3841.9444

E-mail: [email protected]