Babi e Kira, cadelas de faro do CANIL localizam quase 400 pedras de crack

A Equipe de CANIL da Guarda Civil Municipal, estava em patrulhamento pela região do Jardim Santa Terezinha I nesta terça (15), quando pela Rua Orlando Girard Franco, local conhecido pela frequente mercancia de drogas ilícitas, empenharam as cadelas de faro, Babi e Kira em um entulho, pois os GCMs desconfiaram que traficantes poderiam ter escondido drogas no local.

Não deu outra, as espertas cadelas encontraram embaixo de uma pedra saquinhos com crack, totalizando 366 pedras, todas prontas para comercialização.

O entorpecente foi apresentado na Central de Polícia Judiciária onde foi apreendido pela Autoridade de Polícia Civil.