Avô é detido após abuso sexual contra neta de 4 anos

A ocorrência foi registrada pela GCM na última quinta (18). Segundo apurado, a mãe ouviu do filho de 7 anos que viu o avô, um homem de 57 anos mexendo nas partes íntimas da irmã. Junto o marido, eles perceberam uma vermelhidão além da normalidade e levaram a criança no PPA (Posto de Pronto Atendimento) no Jardim Novo II, próximo onde moram.

O médico constatou o estupro de vulnerável. Diante do fato, a GCM foi chamada, eles foram até a casa do casal e detiveram o avô, acusado do crime que mora nos fundos da residência. Ele foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e ouvido pela Delegada Gisele Barbosa Castelo, titular da Delegacia de Defesa da Mulher, mas diante de não estar em flagrante, foi ouvido e liberado.

O Conselho Tutelar está acompanhando o caso e a menina juntamente com o irmão serão ouvidos na DDM e medidas cabíveis serão tomadas dentro da lei, vale ressaltar que o avô já ficou preso por 7 anos ao cometer o mesmo crime contra o filho, que é pai da menina vítima desta vez.