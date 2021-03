Aves silvestres em situação de irregularidades são resgatadas no Jardim Guaçuano

Nesta quinta-feira (4), Policiais Militares Ambientais recuperaram aves nativas mantidas em cativeiro na Rua Lúcia Helena da Cunha Bueno, no Jardim Guaçuano.

Os PMAs Cabo Peluque e Soldado Belchior foram apurar uma denúncia anônima sobre aves mantidas em cativeiro, a qual foi constatada a veracidade dos fatos no local.

Foram encontradas três aves da fauna nativa brasileira, um coleirinho papa capim, um canário da terra verdadeiro e um papagaio. Os pássaros estavam sendo mantidos em gaiolas e em desconformidade com a legislação ambiental vigente.

Depois de aplicarem a multa no valor de R$ 1.500, os PMAs recolheram as gaiolas e levaram dois pássaros para serem soltos no Horto Florestal da IP (International Paper), reserva natural entre Mogi Mirim e Mogi Guaçu.

O papagaio foi deixado com o próprio dono como a condição de guarda provisória, até que seja decidido um destino final para a ave.