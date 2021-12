Avenida Brasil é liberada com novo acesso

O trânsito na Avenida Brasil foi liberado na manhã desta quinta-feira, dia 23 de dezembro, pelo prefeito Rodrigo Falsetti e pela equipe da Secretaria de Obras e Mobilidade. A duplicação da via estava em andamento desde o ano passado e os serviços foram finalizados. A via foi liberada até a rotatória da Avenida Rodrigo Mazon.

Também foi liberado o novo acesso à Avenida Brasil, onde foi construída uma interligação. O novo acesso começa nas proximidades do Tiro de Guerra e segue rumo à nova rotatória, localizada em frente ao Condomínio Oregon. Com a liberação da via, como determina as regras de trânsito, a preferência será para quem segue na rotatória.

“Estamos aqui liberando a Avenida Brasil e o novo acesso à Avenida Tancredo Neves. Agora, temos uma via somente de ida e outra de volta, sendo três faixas em cada lado trazendo mobilidade, segurança e fluidez no trânsito”, comentou o prefeito.

As obras na Avenida Brasil não foram totalmente concluídas, pois ainda é necessária a liberação do trecho entre a rotatória da Avenida Rodrigo Mazon e a rotatória da Avenida Oscar Chiarelli, pois o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAMAE) executa serviços para a conclusão do novo interceptor de esgoto da Zona Sul. Além disso, a construção da nova ponte da Avenida Brasil está em construção, sendo este um projeto à parte.

A obra de prolongamento da Avenida Brasil, que estava parada desde o final de 2020, foi retomada em janeiro pela atual gestão. O investimento na duplicação da via, de pouco mais de R$ 5 milhões, é resultado de financiamento feito junto à Caixa Econômica Federal por meio do programa Pró-Transportes. Todo o projeto contempla o alargamento da via, pavimentação asfáltica, construção de guias, sarjetas e calçamento acessível, instalação de rede de iluminação pública, ciclovia, pista de caminhada e paisagismo.