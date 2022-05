Avenida Basílio Brunheroto receberá infraestrutura

As melhorias na infraestrutura urbana têm sido uma prioridade da Administração Municipal e o cronograma de trabalho da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) está a todo vapor, principalmente os projetos que preveem asfalto novo e serviços de recapeamento em vias de Mogi Guaçu. Diversas melhorias já foram concluídas, outras estão em andamento ou em processo de licitação.

A mais recente é a ordem de serviço dada para a construtora JSA para a infraestrutura da Avenida Basílio Brunheroto, no Jardim Ypê V. Nesta quinta-feira, dia 12 de maio, a empresa fez a limpeza da área e a abertura de um trecho antes da instalação de guias e do asfalto. “A Avenida Basílio Brunheroto é uma cobrança antiga dos moradores daquela região e acompanho a situação desde quando estava na Câmara. Agora, como prefeito, estamos conseguindo levar asfalto para aquele trecho e tantas outras vias do município”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

A melhoria na Avenida Basílio Brunheroto será feita com uma emenda do deputado estadual Cauê Macris no valor de R$ 500 mil com contrapartida do município. Além dessa via, a Rua Ângelo Armani de Oliveira e a Travessa Clarice Cardoso, no Parque Real, também vão receber infraestrutura urbana. Para esse pacote, o investimento previsto é de R$ 615.018,96, sendo R$ 500 mil de convênio por intermédio do deputado estadual Cauê Macris.

Já a equipe da construtora Simoso está executando melhorias num trecho da na Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos. A via ganhará duas novas rotatórias, nas proximidades dos condomínios Santa Mônica, que foi demarcada para depois ocorrer a finalização do recapeamento. Com a conclusão dos serviços, a avenida estará completamente recapeada.

Outra obra em andamento é a execução de infraestrutura urbana na Avenida Emília Marchi Martini. O convênio estadual para esta melhoria, no valor de R$ 100 mil, foi apresentado pelo deputado estadual Alex Madureira. “A gente tem feito gestão e vamos continuar fazendo para conquistar mais recursos e, assim, aumentar nossa lista de ruas e avenidas que vão receber asfalto novo ao longo desse ano. Já são 70 ruas que vão ser contempladas e muitas outras estarão no nosso planejamento, com certeza”, reforçou o chefe do Executivo.