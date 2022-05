Avenida Amoedo Campos terá novos acessos de desaceleração

A segunda-feira, dia 16 de maio, está sendo de bastante trabalho na Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos. Equipe da construtora Simoso está executando melhorias num trecho da via, que ganhará dois novos bolsões de acesso de desaceleração para os condomínios Santa Mônica. O projeto é da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

Com a conclusão dos serviços, a avenida estará completamente recapeada, sendo que o primeiro trecho foi concluído em fevereiro. Nesta etapa, o investimento é de pouco mais de R$ 1 milhão de recursos próprios do município e prevê recapeamento asfáltico, nova infraestrutura e instalação de guias e sarjetas.

“Nossa equipe tem acompanhado todas as obras em andamento no município e a pedido do prefeito temos feito estudos e alterações na questão do trânsito com o objetivo principal de levar mais segurança para motoristas e pedestres, como é o caso da Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos que terá esses dois novos bolsões”, explicou o secretário de Obras e Mobilidade, José Antônio Ortiz Bueno.

Primeiro trecho da Amoedo

Em fevereiro, a construtora Simoso concluiu os serviços de recapeamento num trecho da Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos. Neste mesmo processo, a Avenida Maria Palhares Cassimiro, no Parque do Estado, também recebeu melhorias.

O investimento foi de pouco mais de R$ 1 milhão, sendo R$ 500 mil investidos pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional com contrapartida do município. A emenda, neste caso, foi apresentada pelo deputado estadual Edmir Chedid. “Estamos com o programa de recape em andamento e em um ano e seis meses serão mais de 70 ruas totalmente recapeadas, resultado de um trabalho sério junto aos Governos Estadual e Federal”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Outras melhorias

Na semana passada, a construtora JSA iniciou a infraestrutura da Avenida Basílio Brunheroto, no Jardim Ypê V. A melhoria beneficiará os moradores daquela região, pois trata-se de um pedido antigo. Nesse mesmo pacote, a JSA irá promover melhorias na Rua Ângelo Armani de Oliveira e na Travessa Clarice Cardoso, no Parque Real, sendo o investimento de R$ 615.018,96, sendo R$ 500 mil de convênio por intermédio do deputado estadual Cauê Macris. O novo asfalto no Parque Real é esperado há anos pelos moradores.

Outra melhoria em andamento é a execução de infraestrutura urbana na Avenida Emília Marchi Martini. O convênio estadual para esta melhoria, no valor de R$ 100 mil, foi apresentado por meio de emenda do deputado estadual Alex Madureira. O restante do valor será pago com dinheiro do tesouro.

A SOM aguarda o início da infraestrutura urbana no Distrito Industrial João Batista Caruso. Nesse caso, a Rua Leopoldo Campos Pedrini receberá melhorias. São R$ 608 mil por meio de convênio com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e contrapartida do município. A emenda foi apresentada pelo deputado estadual Barros Munhoz.