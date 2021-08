Avançam as obras de melhoria na vicinal Mogi Guaçu-Itapira

Mogi Guaçu e região acompanham de perto as obras de recuperação da Rodovia SPI-177/342, a antiga vicinal que liga o município a Itapira. Os serviços, iniciados no dia 10 de junho, avançam rapidamente na fase de construção dos acostamentos. Está sendo feita ainda a instalação do sistema de drenagem para o escoamento de águas pluviais em trecho da estrada.

O movimento de máquinas chama a atenção e os motoristas que trafegam pelo local enxergam de longe os trabalhos que, neste momento, são feitos na divisa entre as duas cidades. Além da construção dos acostamentos, a empresa responsável também faz a limpeza das áreas que margeiam a pista em todo o trecho até a Rodovia SP-342, que liga Mogi Guaçu a Espírito Santo do Pinhal.

O investimento, de cerca de R$ 84 milhões, foi pactuado durante visita do governador João Doria ao município com apoio do deputado estadual Barros Munhoz. “É um recurso que beneficiará milhares de pessoas diariamente e que permitirá um fluxo mais seguro e confortável de veículos entre as cidades”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Estão previstas toda a recuperação do asfalto nos quase 23 quilômetros de extensão da via e implantação de trechos com faixas adicionais, além de nova sinalização. O prazo para a conclusão da primeira etapa das obras de recuperação é de 24 meses.