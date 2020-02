Audiências públicas da Fazenda e da Saúde acontecem na próxima semana

Estão agendadas para a próxima semana audiências públicas das secretarias de Saúde e da Fazenda, em cumprimento ao Parágrafo Único do Artigo 48 da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal).

A audiência pública da Saúde é referente à prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2019. Acontece no dia 27 de fevereiro, quinta-feira, às 14h00, no plenário da Câmara de Mogi Guaçu.

Já a Secretaria da Fazenda promove audiência pública de prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2019 do Relatório de Gestão Fiscal e ao sexto bimestre de 2019 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, no dia 28 de fevereiro, sexta-feira, às 14h40, na Câmara.