Audiência pública discute tarifa do transporte público coletivo

A SOV (Secretaria de Obras e Viação) da Prefeitura de Mogi Guaçu realiza na próxima terça-feira (21), a partir das 19h, no Plenário da Câmara Municipal, audiência pública.

O objetivo do encontro é debater a tarifa do transporte público coletivo, em cumprimento ao Parágrafo Único do Artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Toda a população está convidada. Representantes do COMUTRAN, Vereadores, representantes da Viação Santa Cruz e agentes públicos participarão do debate e explanações.