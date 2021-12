Ato simbólico marca revitalização e nova iluminação da ponte de pedestres

Nesta quarta-feira à noite, 15 de dezembro, o prefeito Rodrigo Falsetti, o vice-prefeito major Marcos Tuckumantel, empresários, secretários e vereadores participaram de um ato simbólico que marcou a entrega da revitalização e da nova iluminação da ponte de pedestres Prof. José Inocêncio Monzoli, Zinho Monzoli. Os serviços foram feitos com o apoio da iniciativa privada.

A ponte de pedestres ganhou nova pintura, na cor vermelha, e foi totalmente revitalizada. Além disso, Secretarias Municipais promoveram melhorias nos canteiros e praças localizadas no entorno da ponte. A pintura teve apoio das empresas Brasilux Tintas e Comercial de Tintas Guaçu e a nova iluminação contou com a parceria da Eletro Area, do Shopping Boulevard e do supermercado Big Bom.

“Fizemos uma revitalização total na ponte de pedestres e nova iluminação trazendo mais segurança para a população. Quero agradecer os parceiros e amigos de Mogi Guaçu que novamente bancaram os serviços sem custo ao município”, comentou o prefeito ao lado dos empresários ao citar nominalmente Roberto e Rafael da Guaçu Tintas, Álvaro e Rodrigo da Brasilux, Marcos Pilão da Eletro Area e Fábio Endrigo do Shopping Boulevard e Supermercado Big Bom.

O chefe do Executivo lembrou que as empresas são as mesmas que revitalizaram a ponte de ferro da Avenida dos Trabalhadores e ressaltou a importância desse tipo de parceria. “A ponte ficou linda e segura e o mesmo foi feito com a nossa ponte centenária. Mogi Guaçu merece o melhor e agradeço os empresários, a população, os servidores que participaram dos serviços e aos vereadores que têm nos apoiado”, concluiu o Prefeito.