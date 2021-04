Ato cívico e intervenções culturais com transmissão online marcam Aniversário da Cidade

Sem desfile comemorativo em razão das normas restritivas e de prevenção à Covid-19, Mogi Guaçu celebrou seu aniversário de 144 anos na manhã desta sexta-feira, 9 de abril, de um jeito diferente, com ato cívico em frente ao Paço Municipal e intervenções culturais no Teatro Tupec, sem público e com transmissão ao vivo pela internet.

Às 8 horas, horário de início do expediente no Paço Municipal, o prefeito Rodrigo Falsetti, o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, vereadores e parte da equipe de secretários se reuniram para um momento cívico com hinos e hasteamento de bandeiras. “Esse é um ato simbólico. Queríamos estar comemorando esse aniversário com festa, perto das pessoas, celebrando conquistas de um início de governo”, disse. “Estou certo de que em breve vamos superar esse momento tão difícil e de que teremos ainda, pela frente, muitos motivos para celebrar”.

Em função da antecipação do feriado, de 9 para 1º de abril, o expediente na Prefeitura seguiu regularmente após o encontro. Perto dali, no Centro Cultural, as dependências do Teatro Tupec foram palco de apresentações especiais da Corporação Musical Marcos Vedovello, da Banda Sinfônica Santa Terezinha e da atriz Angélica Colombo, que recitou cordel de autoria da escritora Fátima Filon produzido especialmente para a data.

O evento, sem público, foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura – e pode ser visto na página do governo no Facebook, em www.facebook.com/prefeiturademogiguacu.