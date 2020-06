Atlético Guaçuano realiza campanha de arrecadação de cobertores novos

Doe Amor. Doe Cobertor. É com este espírito que o Clube Atlético Guaçuano, está promovendo, juntamente com a FEAG – Federação das Entidades Assistências Guaçuanas ( feag.org.br/?p=4804), uma campanha para doação de cobertores novos. O inverno está chegando, começa oficialmente no dia 21 de junho e nossa iniciativa visa fazer com que o “calor” da nossa torcida aqueça a quem precisa.

Este ano, as campanhas de recolhimento de agasalhos também sofreram com o impacto da pandemia, pelo risco de contaminação que elas podem representar. Dessa forma, a nossa campanha será direcionada somente a doação de cobertores novos.

Pensando em evitar o máximo possível de contato entre o produto doado e o destino final e também garantindo um produto bem higienizado, fizemos uma parceria com uma empresa que produz cobertores e que permite que o processo de doação seja feita pela internet. Esta empresa possui parceria com inúmeras instituições que também fazem estas campanhas beneficentes (https://campanha.lepinenxovais.com.br/index.php?route=instituicoes).

Para doar é muito fácil.

Se o doador quiser doar 1 cobertor ao custo de R$ 14,99 ele deve acessar o link: https://campanha.lepinenxovais.com.br/cobertor-doacao-candango-casal

Caso queira doar 5 cobertores ao custo de R$ 49,95, ele deve acessar o link: https://campanha.lepinenxovais.com.br/cobertores-para-doacao

Importantíssimo mencionar: durante o processo o doador não pode esquecer-se de colocar o código do parceiro na campanha, no nosso caso é caguacuano (tudo minúsculo e sem a cedilha). Se este código não for informado, a doação não será destinada para a nossa campanha e ficará “parada” no estoque da empresa. Após colocar o código do parceiro, o doador deverá informar alguns dados e efetivar o pagamento, com isso a doação vai diretamente para a conta da parceria C. A. Guaçuano / FEAG. Concluído o processo o doador vai receber um email com todas as informações da sua doação, é importante guardar este documento.

Já estamos com a campanha em andamento há mais de uma semana, notamos que muitas pessoas não gostam, por diversos motivos, de fazer compras pela internet, mas isso não será empecilho, pois estamos disponibilizando o “Messenger” da nossa página do facebook https://www.facebook.com/guacuano1929/ , o whatssap do celular oficial do clube (19) 99745-3539 e também o e-mail [email protected] para que o possível doador possa esclarecer qualquer dúvida e também para que possamos oferecer uma opção de como nós mesmos da diretoria podemos fazer a doação por ele, sem que ele tenha que fazer o processo pela internet.



Portanto, como o frio não espera, contamos com o seu apoio para marcarmos um golaço de solidariedade e amor.

Clube Atlético Guaçuano: Um novo tempo. Um novo valor.