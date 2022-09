Atlético Guaçuano inicia projeto de futebol feminino para adolescentes 

Nesta quarta-feira, 21 de setembro, às 17h, o Clube Atlético Guaçuano inicia o Projeto Social Mandizinho de Futebol Feminino. O programa tem como objetivo proporcionar aulas gratuitas da modalidade para adolescentes com idade a partir de 17 anos no campo do Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho. As aulas serão de segunda e quarta-feira das 17h às 18h.

O projeto é direcionado para categoria sub-17 e busca fomentar o futebol feminino em Mogi Guaçu, para que que cada vez mais o esporte seja praticado por mulheres na cidade. O Projeto Social Mandizinho de Futebol Feminino foi desenvolvido entre a diretoria do Atlético Guaçuano, a E9 Academy e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

“Acreditamos que o futebol feminino precisa ser mais valorizado e, desta forma, criar mais espaços e mais oportunidades para que as meninas possam crescer nessa prática esportiva”, comentou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy Locatelli.

As interessadas devem comparecer nos dias de treino no campo do Camacho, localizado na Hugo Panciera, s/n, no Imóvel Pedregulhal. As aulas serão de segunda e quarta-feira das 17h às 18h.

Projeto Social Mandizinho de Futebol Mandizinho

Local: Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho

Endereço: Rua Hugo Panciera, s/n, Imóvel Pedregulhal

Dias: Segunda e quarta-feira

Horário: 17h às 18h – sub-17 (a partir de 17 anos)