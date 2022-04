Atlético Guaçuano estreia no Campeonato Paulista 2022 com as categorias sub-15 e 17

As equipes sub-15 e sub-17 do Clube Atlético Guaçuano realizam a primeira partida pelo Campeonato Paulista de Futebol 2022 no próximo sábado, 9 de abril, às 9h e 11h, respectivamente. O adversário da estreia do Mandi em ambas as categorias será a Sociedade Esportiva Itapirense.

Os confrontos acontecerão no estádio municipal Carlos Nelson Bueno, o Furno, e fazem parte das celebrações do aniversário de 145 anos de emancipação político-administrativa de Mogi Guaçu, comemorado na mesma data.

Organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), os campeonatos sub-15 e sub-17 iniciam em 9 de abril e terminam no dia 2 de novembro. Contando com a participação de 68 clubes, o regulamento da competição é o mesmo e é válido para as duas categorias, assim como os adversários da primeira fase.

O Atlético Guaçuano está no grupo 6 que tem ainda os times do Amparo Athlético Club, Atlética Ponte Preta, Campinas Brasilis Futebol Clube, Águas de Lindóia, Red Bull Bragantino Futebol e Sociedade Esportiva Itapirense.

Jogos amistosos

A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) programou jogos amistosos para o próximo sábado, dia 9 de abril. São dois jogos envolvendo os alunos atendidos pelo Projeto Formando Campeões e um jogo Master com ex-atletas do município. Veja a programação abaixo:

13h30

SEL/Formando Campeões x Clube de Campo Sylvamo (sub-09)

14h

SEL/Formando Campeões X Clube de Campo Sylvamo (sub-11)

15h

Jogo Master (com ex-atletas)