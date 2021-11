Atlético Guaçuano está de volta as competições de futebol

Após 7 anos e meio longe das quatro linhas e depois de acertar várias pendências, inclusive financeiras, o Clube Atlético Guaçuano está retomando suas atividades.

Na tarde desta quarta, 03 de novembro, no Lummina Hotel, a nova diretoria do Mandi assinou um contrato de parceria com a E9 Academy, um centro de formação de atletas de alta performance localizado aqui em Mogi Guaçu.

O torcedor guaçuano poderá ver novamente o time em campo, inicialmente nas categorias de base, sub15, sub17 e sub20, pelo campeonato “Paulista Cup”.

“O planejamento para 2022 é disputar todos os campeonatos de base organizados pela Federação Paulista de Futebol e, aos poucos e com muita responsabilidade, ter e sentir a volta do time principal cada vez mais próxima. Nosso trabalho é longo e ainda temos grandes desafios pela frente, porém, sabemos que com o apoio da torcida e da nossa cidade, traremos novamente a alegria para o nosso futebol e vibração para o Camachão, o nosso caldeirão”, diz a nota oficial na página do Mandi no facebook.

(2) Clube Atlético Guaçuano | Facebook