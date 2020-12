Atletas Guaçuanos são destaques na última etapa do estadual de Jiu Jitsu

9 atletas da Atos Jiu Jitsu / Escola da Luta de Mogi Guaçu conseguiram 10 medalhas sendo:

Carlos Henrique campeão juvenil pesadíssimo azul e terceiro lugar no absoluto. Bruno Henrique campeão branca adulto pesadíssimo, Matheus Rossi com dois ouros um na categoria e outro no sem kimono infanto juvenil B, Leandro dos Santos campeão faixa azul Master1 meio pesado, Ryan Kal campeão super pesado faixa Roxa, Everton Bonifácio vice campeão pena faixa branca, Anthony Eduardo terceiro lugar master1 meio pesado Faixa Preta e Gean Biava ficou com terceiro lugar pesadíssimo faixa azul.

O líder da equipe Juliano Silva também lutou mais não conseguiu pódio. O mesmo destacou que a experiência foi válida e que em 2021 os alunos vão representar ainda mais Mogi Guaçu.

O evento aconteceu nesse domingo dia 20/12/2020 e marcou a última competição de grande porte no Estado de São Paulo.