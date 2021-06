Atletas Guaçuanos são destaques em Sul Americano de jiu-jitsu

A Escola da luta levou ao evento 5 atletas, conquistou 1 ouro 2 pratas e 2 bronzes.

Entre os atletas o que mais teve destaque na competição foi Isabella de Pádua, atleta do UFC que se sagrou campeã em sua categoria e na final conseguiu uma linda finalização via guilhotina.

A equipe teve outros destaques, como o atleta Nicolas Santos que conquistou um segundo lugar, Ryan Kal que também se tornou vice-campeão, Bruno Henrique, o Brunão ficou com 3º lugar e o professor e líder da Escola da luta, Juliano Silva ficou em 3º lugar na categoria Master até 94, faixa preta.

E equipe ficou feliz com os resultados e agradece o apoio da Prefeitura Municipal na figura do Prefeito Rodrigo Falsetti e do Vereador Luciano da Saúde, o agradecimento vai também aos patrocinadores Focus 23, Gordão lanches original e IKEDA cestas.