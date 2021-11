Atletas guaçuanos participam da Taça Brasil Master

Quatro atletas de Mogi Guaçu participaram, em Bragança Paulista, nos dias 20 e 21 de novembro, da 1ª edição da Taça Brasil Master Loterias Caixa de Atletismo. O evento, organizado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e pela Associação Brasileira de Atletismo Master (ABRAM), reuniu 620 atletas.

Os atletas guaçuanos obtiveram bons resultados, durante a competição. Entre eles, Antônio Donizete Barbieri dos Santos, 1º colocado na categoria M60 na prova do lançamento de dardo (37.72 metros). Carlos Alberto de Freitas foi 2º colocado na categoria M60 na prova do arremesso do peso (10.34 metros) e 6º colocado na prova do lançamento do disco (24.36 metros).

Já Ovanir Ezequiel Machado ficou em 4º colocado na categoria M35 na prova do lançamento do disco (28.25 metros) e 4º colocado na prova do arremesso do peso (9.06 metros). Remi de Carvalho foi 6ª colocado na categoria M50 na prova de 100 metros (15”29).

Competição

Em outra disputa, Carlos Alberto de Freitas, conquistou o título de campeão Sulamericano do 1º Campeonato Sulamericano de Atletismo Master de Clubes, evento realizado em Timbro/Santa Catarina entre os dias 1º e 3 de outubro. O atleta participou da prova do arremesso do peso e conquistou o título com a marca de 10,41 metros na categoria M60.