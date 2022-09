Atletas guaçuano fazem bonito e vencem lutas de Muay Thai em evento nacional

Neste último domingo (25), dois atletas guacuanos da Academia Tigre estiveram presentes em um dos maiores eventos de muay thai do Brasil o WAR MUAY THAI.

A equipe estava presente com dois de seus atletas, Anderson David e Gilson Petekevicius e seu treinador Leandro Cezario.

No card preliminar estava Gilson que obteve vitória por nocaute técnico no segundo round contra o atleta Marcelo Galvão de São Paulo.

Já no card principal Anderson David fez uma das principais luta da noite contra o renomado atleta Márfio Canoletti que inclusive é personagem de jogo do Playstation. Anderson também obteve grande vitória no segundo round por nocaute técnico.

A equipe Tigre já vem sendo destaque no evento, no qual já foi convidada a participar das futuras edições.