Atletas de Mogi Guaçu são destaques no campeonato Paulista de Jiu Jitsu

Atletas de Mogi Guaçu foram destaques no campeonato Paulista de Jiu Jitsu da CBJJE , o evento aconteceu nos dias 29 e 30/05 na cidade de Embu das Artes.

O Atleta e professor da equipe Juliano Silva foi vice campeão paulista, Matheus Rossi ficou com dois vice campeonatos, um na categoria infanto juvenil B com kimono e outro na mesma categoria porém sem Kimono (NOGI). O atleta Arthur Rosa também competiu mais não subiu no pódio.

A equipe segue motivada com as liberações dos eventos profissionais de Jiu Jitsu e já tem novo compromisso no Sul Americano da CBJJE nO final de junho.

A equipe agradece o apoio da prefeitura de Mogi Guaçu por intermédio do Prefeito Rodrigo Falsetti e a Focus 23.