Atleta guaçuano integra a seleção brasileira de Futebol Americano

“Não é de conhecimento de todos sobre a nossa modalidade, mas viemos através deste meio de comunicação, informar que temos um atleta Guaçuano na seleção brasileira de Flag football (uma modalidade do Futebol Americano)”.

Renan Bruneto, 30, morador de Mogi Guaçu, atleta da equipe Guaçu Snakes – Futebol Americano e jogador atual da equipe Cronos Football de São Paulo. Renan joga Flag desde 2017, deu inicio no esporte na equipe guaçuana e já passou por clubes como Palmeiras Locomotives, Leme Lizards, Limeira Tomahawk.

Bruneto ganhou destaque por conta da quantidade de touchdowns feito por todas as equipes que passou, nos Snakes passam de 25 touchdowns, Palmeiras 8, Cronos passam de 10 e por aí vai, fora a quantidade de jogadas importantes tanto no ataque, quanto na defesa. Nós da presidência dos Snakes, já sabíamos que a entrada dele na seleção era questão de tempo e ganharia notoriedade com as excelentes participações dele por onde passasse, eis que na última semana foi liberada a lista com os convocados e o nome dele lá estava.

“Somos fãs e admiradores do excelente trabalho e dedicação do atleta e torcemos para que ele arrebente na seleção e represente nosso time e nossa cidade”.

“Ano que vem iremos começar a escolinha de futebol americano, aos pais que tiverem intenção de colocar seus filhos a escolinha é só entrar em contato nesse Whatsapp que iremos montar um grupo de pais, a ideia é trabalhar disciplina, acompanhar notas e comportamento, o respeito aos pais e professores. (19)99624-9433”.