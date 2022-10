Atividades da Semana das Crianças no Furno serão abertas ao público no sábado

A semana está sendo para lá de especial para os estudantes da rede municipal de ensino. A programação da Semana das Crianças por conta do Dia das Crianças, lembrado em 12 de outubro, começou na segunda-feira, dia 3 de outubro, e encerra no sábado, dia 8 de outubro.

As crianças de 4 e 5 anos matriculadas nas Escolas Municipais de Ensino Infantil (EMEIs) e no Centro Educacional Especializado (CEAPE) estão participando de uma programação especial no Ginásio Poliesportivo Prefeito Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova, de acordo com calendário definido pela Secretaria Municipal de Educação.

No local, mais de três mil estudantes vão participar de um dia diferente com brinquedos infláveis, recreação monitorada e apresentação de teatro. As crianças ganharão cachorro-quente, pipoca, algodão-doce e suco. Essa mesma programação será aberta ao público no sábado, dia 8 de outubro, no período das 9h às 15h, com entrada franca.

“No sábado, teremos a programação do Furno aberta para toda a população, para que as crianças possam ter um dia diferente em comemoração ao Dia das Crianças. Os pais poderão levar seus filhos e observar a recreação e demais atividades”, comentou Paulo Paliari, secretário municipal de Educação.

O secretário ressaltou que o Dia das Crianças tem programação especial em todas as unidades de ensino do município. As Escolas Municipais de Educação Fundamental (Emefs) e os Centros de Educação Infantil (CEIs), antigas creches, têm atividades recreativas e lúdicas, além de um cardápio especial nas próprias unidades de ensino.

“Cada escola tem uma programação diferente para que nossas crianças tenham um Dia das Crianças especial com atividades recreativas, brinquedos infláveis e, claro, aquele cardápio especial que elas tanto gostam”, ressaltou Paulo Paliari.