Atendimentos do Cadastro Único serão feitos na Praça da Capela

A Central do Cadastro Único mudará de endereço. Provisoriamente, os atendimentos passarão a ser feitos no prédio que anteriormente abrigava a sede do Procon na Praça Antônio Giovani Lanzi, na Capela. A mudança de endereço ocorrerá a partir do dia 23 de agosto, para melhor atender a população, segundo a secretária de Assistência Social, Leila Maria Ramos.

“O movimento tem sido intenso da população que busca informações sobre o CadÚnico e, por isso, vamos promover essa mudança de endereço da Central Cadastro Único, para agilizar o atendimento e aumentar o número de pessoas atendidas”, comentou.

A mudança para a Praça da Capela será provisória, uma vez que o prédio passará por reforma após a conclusão do processo licitatório. No local irá funcionar o COI (Centro de Operações e Inteligência) do projeto de videomonitoramento que será implantado no município.

O Cadastro Único é um registro que deve ser incluído no sistema do Governo Federal com a finalidade de identificar as famílias de baixa renda do país. Por meio desse cadastro, o Ministério da Cidadania tem acesso a informações de cada pessoa cadastrada, como a renda, escolaridade, situação de trabalho e residência.

O cadastro possibilita o processo de concessão a programas sociais concedidos pelo Governo, pelos Estados e pelos Municípios. Assim, as famílias que se enquadram em alguns deles, podem ser beneficiadas.

CADASTRO ÚNICO

Praça Antônio Giovani Lanzi,

Avenida 9 de Abril, 1201 – Capela

Telefone: 3851-7710

Horário: 8h às 16h