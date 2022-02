Associação Comunitária Avivah completa um ano de existência

A Associação Comunitária Avivah é uma entidade civil de natureza privada, sem fins lucrativos, constituída nos termos da Lei Civil, com prazo indeterminado de duração, cujo Estatuto de fundação foi registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Mogi Guaçu, SP, de protocolo n.º 029710 na data de 04 de fevereiro de 2021, inscrito no CNPJ n.º 41.268.698/0001-08, atividade principal n.º 94.99- 5-00.

Somos uma entidade do Terceiro Setor e Sem Fins Lucrativos. Desempenhando funções cada vez mais amplas e relevantes na sociedade, a atuação da Associação propicia uma participação ativa, que busca o interesse público e proporciona melhores serviços à comunidade.

Como sabemos, o Estado não consegue atender a toda a demanda da população é aí que entramos para ajudar nessa causa. Voce que se identifica com nossos valores entre em contato e seja, um parceiro nessa nossa jornada por igualdade e qualidade de vida para todos.

Queremos Ajudar a Cidadania Brasileira. constituída por associados fundadores e regulares, com o objetivo entre outros de apoiar e desenvolver ações para a defesa da cidadania, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano e do meio ambiente, através das atividades e ações, voltadas para a educação profissional, orientação para a prevenção de doenças e de qualidade de vida, bem-estar físico, emocional e ações ambientais.

Presidente Roger Martins, Vice Presidente Alice Sudário, Diretor Executivo Ederaldo Eurinidio, Secretário Paulo Eduardo, 2° Secretaria Carol Moreira, 1° Tesoureira Cida Inácio, 2° Tesoureiro Igor Mello, Conselho Fiscal Edna Ribeiro , Vera Lúcia, Carlos Eduardo

(19) 97147-7243 Seja Avivah Você Também