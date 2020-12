Associação Comercial vai construir o maior Centro de Eventos da Região

A Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg) vai construir um amplo recinto para a realização de eventos em uma área situada na esquina da Avenida Brasil com a Rua Francisco Franco de Godoy Bueno, próximo do Buriti Shopping e da antiga Vila Champion, na zona Oeste da cidade.

O lançamento da pedra fundamental do empreendimento foi realizado na manhã desta quarta-feira (16), com a participação do atual prefeito e do prefeito e o vice-prefeito eleitos este ano, Rodrigo Falsetti e Marcos Luiz Tuckumantel.

Ecooah Espaço para Eventos é o nome já definido para o complexo, que terá capacidade de público para acomodar 2.250 pessoas, somadas 1.500 em pé e 750 sentadas, segundo a estimativa do projeto. O estacionamento comportará 250 veículos.

Destinado a palestras, shows, jantares, feiras e exposições, o edifício terá salão de festas, mezanino, recepção, área de alimentos e sanitários. Na área externa também haverá espaço reservado para a realização de eventos.

Segundo a Acimg, que adquiriu o terreno em 2018, o Ecooah Espaço para Eventos será o único com essas dimensões na região da Baixa Mogiana. A área total tem 11.300 metros quadrados, sendo 3.000m² de área verde e 8.000m² para construção e estacionamento.

A presidente da Acimg, Sônia Isabel Carinhato Zanuto, destacou a importância da obra para o setor empresarial em particular e para Mogi Guaçu, em geral. Na oportunidade, a empresária agradeceu o apoio que recebeu enquanto presidente da Acimg.

Seu segundo mandato à frente da entidade termina este ano. Seu sucessor será o empresário Edson Bombo, que foi presidente da Acimg por dois mandatos antes de Sônia. Foi na última gestão de Bombo que foi construída a nova sede da Acimg. Caberá à sua próxima gestão construir o Ecooah.

O local escolhido para a construção do Ecooah é privilegiado por se situar próximo de um shopping center e da estação rodoviária, a pouco mais da entrada principal da cidade pela SP 340, com diversos empreendimentos imobiliários em construção no entorno e a alguns minutos do centro.

A principal via de acesso ao futuro centro de eventos também está passando por transformações. É a Avenida Brasil, que interliga as regiões Norte, Oeste, Sul e central de Mogi Guaçu, e está sendo duplicada com dinheiro de empréstimo junto a Caixa Econômica Federal.