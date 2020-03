Associação Comercial sugere rodízio de funcionários no comércio geral

Representantes da ACIMG (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu) participaram de uma reunião na manhã desta quarta-feira, dia 18, na Secretaria de Saúde, onde tiraram todas as dúvidas sobre as medidas de prevenção contra o coronavírus.

O comércio local não vai alterar o horário de funcionamento para o público, exceto o Boulevard Shopping e o Buriti Shopping, que todos os dias abrem das 12h às 20h. Supermercados e atacadistas permanecem funcionando no horário habitual.

O comércio em geral não altera o horário de funcionamento, mas a ACIMG está recomendando a todos os lojistas que incentivem o rodízio interno entre os funcionários, para evitar aglomeração dentro do próprio estabelecimento. A medida se faz necessário diante da pandemia mundial do coronavírus, que atingiu o Brasil e tem forçado a mudança de hábito. A recomendação, ainda longe de ser uma proibição, é para que as pessoas frequentem locais de aglomeração apenas quando necessário.