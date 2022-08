Assistidos pelo CAPS II visitam Parque Chico Mendes  

Nesta quarta-feira, dia 24 de agosto, o Centro de Educação Ambiental Francisco Mendes, o Parque Chico Mendes, no Jardim Bandeirantes, recebeu a visita dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II), localizado no Jardim Novo II.

Nesse mês, a equipe multiprofissioanl do CAPS II está desenvolvendo o projeto folclore e diversas atividades estão sendo realizadas. “Apostamos na importância do uso cada vez mais frequente do território por parte do nosso serviço de saúde mental com o objetivo de transformação consciente do cotidiano”, comentou Lindalva Pires de Lima, coordenadora do CAPS II.

O CAPS atende pessoas com transtorno mental severo e persistente e seus familiares. A equipe profissional está habilitada para prestar o cuidado em atenção psicossocial buscando preservar a cidadania da pessoa, o tratamento no território e seus vínculos sociais.