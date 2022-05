Assistência Social promove evento para discutir o combate à violência sexual de crianças e adolescentes

O Dia Internacional do Combate à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é lembrado no dia 18 de maio. Por isso, a Secretaria Municipal de Assistência Social vai promover um evento regional para lembrar a data no Teatro Tupec, no Centro Cultural, das 14h às 17h. A palestrante do evento será a deputada estadual Patrícia Bezerra, que irá discorrer sobre o tema Violência Sexual.

Patrícia Bezerra é psicóloga e formada em violência doméstica e desigualdade de gênero com experiência em elaboração e gestão de projetos sociais por meio de serviço voluntário para enfrentamento à violência, ampliação do acesso à educação e geração de emprego e renda em comunidades de São Paulo. Também é autora da lei do Parto Humanizado no Sistema Único de Saúde (SUS), que garante o direito a anestesia no parto natural e métodos naturais para alívio da dor.

Além da palestrante, participarão do evento representantes das cidades de Aguaí, Conchal, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Itapira, Mogi Mirim e São João da Boa Vista. Haverá também apresentações artísticas e culturais relacionas ao tema.

A secretária municipal de Assistência Social, Leila Maria Ramos, contou que o grupo Marias da Alvorada, formado por 40 moradoras do bairro Chácaras Alvorada, também estará presente com mostra dos produtos caseiros, como geleias e compotas de doces que são confeccionados pelas integrantes. “80% das mulheres deste grupo têm histórico de violência social e elas participam de um projeto de empreendedorismo que mudou a vida de todas”, comentou.

Data

Leila Ramos disse que a data foi instituída em 1980. “Na época houve uma forte mobilização em defesa dos direitos das crianças e adolescentes e, por isso, 18 de maio foi instituído pela Lei nº 9.970/2.000 como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, explicou.

De acordo com ela, ao longo dos anos a data é celebrada com diversas ações realizadas pelo Governo Federal sobre a importância do enfrentamento à violência, como a instituição do Programa Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes (PNEVCA). O programa tem caráter intersetorial e busca unir esforços entre os diversos atores do sistema de proteção, inclusive da sociedade civil.

“Trata-se de mais um passo na proteção das crianças e adolescentes. O objetivo é promover e consolidar políticas públicas voltadas para a garantia dos direitos humanos e, assim, conseguirmos cuidar das nossas crianças e adolescentes”.